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Monte пропустят финальный этап ESL Challenger League S46
Украинский клуб сам принял такое решение
HLTV
Украинская команда Monte по CS2 не будет больше участвовать на турнире ESL Challenger League S46.
Коллектив Виктора "sdy" Оруджева должен был сыграть в рамках первого раунда нижней сетки против команды EYEBALLERS. Однако, как сообщает официальный телеграм-канал украинской организации Monte пропустят турнир из-за необходимости в получении виз в США, где состоится последний крупный ивент в 2023-м году - ESL Challenger Atlanta 2023.
ESL Challenger League S46 для европейского региона проходит в период с 5-го октября по 10-е декабря. Команды ведут борьбу за 100 тысяч долларов и два слота ESL Pro League Season 19.
В свою Monte уже гарантировали себе участие в 47-м сезоне ESL Challenger League.
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