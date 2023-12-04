Monte пропустят финальный этап ESL Challenger League S46

Украинская команда Monte по CS2 не будет больше участвовать на турнире ESL Challenger League S46.

Коллектив Виктора "sdy" Оруджева должен был сыграть в рамках первого раунда нижней сетки против команды EYEBALLERS. Однако, как сообщает официальный телеграм-канал украинской организации Monte пропустят турнир из-за необходимости в получении виз в США, где состоится последний крупный ивент в 2023-м году - ESL Challenger Atlanta 2023.

ESL Challenger League S46 для европейского региона проходит в период с 5-го октября по 10-е декабря. Команды ведут борьбу за 100 тысяч долларов и два слота ESL Pro League Season 19.

В свою Monte уже гарантировали себе участие в 47-м сезоне ESL Challenger League.