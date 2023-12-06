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Бывший капитан Heroic перешел в Liquid

Counter-Strike

Очень серьезное усиление "жидких"

Бывший капитан Heroic перешел в Liquid

HLTV

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Team Liquid объявила о подписании экс-капитана Heroic Каспера "cadiaN" Меллера.

"Дня нас это большая честь подписать самый большой мозг в CS, самого разрекламированного игрока роли IGL (прим. - координатора) и мастера клатчей из AWP.

CadiaN, добро пожаловать в Team Liquid", - говорится в сообщении клуба в инстаграм.

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