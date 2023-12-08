S1mple: За десять матчей в CS2, в пяти против меня были читеры

Украинский игрок Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет режима Premier в новой CS2.

"Премьер? Не пойду. Сыграл десять игр, в пяти против меня были читеры.

Я просто апнул (прим. - поднял) 20000, чтобы люди не смеялись над моими 8000. Из-за читеров пропадает желание играть там", - рассказал Александр на своем стриме на платформе Twich.