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S1mple: За десять матчей в CS2, в пяти против меня были читеры

Counter-Strike

Александр недоволен новой CS2

S1mple: За десять матчей в CS2, в пяти против меня были читеры

Photo by Michal Konkol via BLAST

Новина українською

Украинский игрок Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет режима Premier в новой CS2.

"Премьер? Не пойду. Сыграл десять игр, в пяти против меня были читеры.

Я просто апнул (прим. - поднял) 20000, чтобы люди не смеялись над моими 8000. Из-за читеров пропадает желание играть там", - рассказал Александр на своем стриме на платформе Twich.

Напомним, в октябре Костылев взял паузу в своей игровой карьере и ушел в инактив Natus Vincere.

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Источник:
Twich s1mple
Опубликовал: Владислав Личик
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