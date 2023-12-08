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S1mple: За десять матчей в CS2, в пяти против меня были читеры
Александр недоволен новой CS2
Photo by Michal Konkol via BLAST
Украинский игрок Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет режима Premier в новой CS2.
"Премьер? Не пойду. Сыграл десять игр, в пяти против меня были читеры.
Я просто апнул (прим. - поднял) 20000, чтобы люди не смеялись над моими 8000. Из-за читеров пропадает желание играть там", - рассказал Александр на своем стриме на платформе Twich.
Напомним, в октябре Костылев взял паузу в своей игровой карьере и ушел в инактив Natus Vincere.
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Источник:Twich s1mple
Опубликовал: Владислав Личик
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