Женский состав NaVi завоевал серебро ESL Impact League Season 4

В период с 8-го по 10-е декабря проходил турнир по CS2 среди женских команд - ESL Impact League Season 4. Соревнования проходили в Испании, в частности в Валенсии. Призовой фонд турнира составлял 123 тысячи долларов.

Команда украинского клуба Natus Vincere Javelins пробилась в гранд-финал, где уступила для Nigma Galaxy Female. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 не в пользу "рожденных побеждать":

13:6 на Inferno

13:0 на Nuke

За второе место "джваленики" заработали 25 тысяч долларов в качестве призовых.

Свой поход к турниру женский состав NaVi начинал с выступлений в дивизионе ESL Impact. По итогам, удалось получить слот на ESL Impact League Season 4. На групповом этапе в Валенсии Natus Vincere Javelins переиграли shimmer, уступили для Pandas Fearless, а путевку в плей-офф получили, благодаря победе над FURIA.

В свою очередь в полуфинале "джавелинки" переиграли Fluxo Demons.