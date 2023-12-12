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NaVi вылетели из ТОП-10 команд мира по версии Valve
Monte, наоборот, поднялись на одну позицию
counter-strike.net
Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинская команда Monte поднялась с 9-й на 8-ю позицию. В свою очередь, команда другого украинского клуба - Natus Vincere, вылетела из ТОП-10 рейтинга. "Рожденные побеждать" потеряли сразу 5 позиций!
Лидирующую позицию в рейтинге занимает коллектив FaZe.
Рейтинг Valve:
- 1. Faze - 1980
- 2. Vitality - 1796
- 3. MOUZ - 1783
- 4. Virtus.pro - 1755
- 5. Spirit - 1712
- 6. ENCE - 1659
- 7. G2 - 1652
- 8. Monte - 1649
- 9. Complexity - 1603
- 10. Furia - 1602
- 11. NaVi - 1573
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Источник:Valve
Опубликовал: Владислав Личик
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