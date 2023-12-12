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NaVi вылетели из ТОП-10 команд мира по версии Valve

Counter-Strike

Monte, наоборот, поднялись на одну позицию

NaVi вылетели из ТОП-10 команд мира по версии Valve

counter-strike.net

Новина українською

Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Monte поднялась с 9-й на 8-ю позицию. В свою очередь, команда другого украинского клуба - Natus Vincere, вылетела из ТОП-10 рейтинга. "Рожденные побеждать" потеряли сразу 5 позиций!

Лидирующую позицию в рейтинге занимает коллектив FaZe.

Рейтинг Valve:

  • 1. Faze - 1980
  • 2. Vitality - 1796
  • 3. MOUZ - 1783
  • 4. Virtus.pro - 1755
  • 5. Spirit - 1712
  • 6. ENCE - 1659
  • 7. G2 - 1652
  • 8. Monte - 1649
  • 9. Complexity - 1603
  • 10. Furia - 1602
  • 11. NaVi - 1573
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Источник:
Valve
Опубликовал: Владислав Личик
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