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NaVi стартовали с поражения на BLAST Premier World Final 2023

Counter-Strike
Обновлено

Уступили для Vitality

NaVi стартовали с поражения на BLAST Premier World Final 2023

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Команда украинского клуба Natus Vincere стартовала на турнире с поражения. В частности, "рожденные побеждать" проиграли для коллектива Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0-2:

  • 8:13 на Anubis,
  • 6:13 на Overpass.

В следующем матче NaVi сыграют против ENCE на вылет из турнира.

Запись поединка между Natus Vincere и Vitality

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