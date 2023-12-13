NaVi стартовали с поражения на BLAST Premier World Final 2023

В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Команда украинского клуба Natus Vincere стартовала на турнире с поражения. В частности, "рожденные побеждать" проиграли для коллектива Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0-2:

8:13 на Anubis,

6:13 на Overpass.

В следующем матче NaVi сыграют против ENCE на вылет из турнира.