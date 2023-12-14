Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi вышли в 1/4 финала BLAST Premier World Final 2023
"Рожденные побеждать" обыграли коллектив ENCE
telegram @natus_vincere_official
В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на турнире. "Рожденные побеждать" встречались с ENCE и одержали победу со счетом 2-1:
- Anubis (13:4),
- Ancient (11:13),
- Nuke (13:11).
Таким образом, NaVi вышли в плей-офф турнира.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буданов: Сейчас у России нет планов вести войну против Украины в 2025 году
- Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- NaVi вылетели из ТОП-10 команд мира по версии Valve
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн