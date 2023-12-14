NaVi вышли в 1/4 финала BLAST Premier World Final 2023

В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на турнире. "Рожденные побеждать" встречались с ENCE и одержали победу со счетом 2-1:

Anubis (13:4),

Ancient (11:13),

Nuke (13:11).

Таким образом, NaVi вышли в плей-офф турнира.