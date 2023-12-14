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NaVi вышли в 1/4 финала BLAST Premier World Final 2023

Counter-Strike
Обновлено

"Рожденные побеждать" обыграли коллектив ENCE

NaVi вышли в 1/4 финала BLAST Premier World Final 2023

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой второй поединок на турнире. "Рожденные побеждать" встречались с ENCE и одержали победу со счетом 2-1:

  • Anubis (13:4),
  • Ancient (11:13),
  • Nuke (13:11).

Таким образом, NaVi вышли в плей-офф турнира.

Запись поединка между Natus Vincere и ENCE

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