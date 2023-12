Легенда NaVi будет одним из ведущих на HLTV Award Show 2023

13-го января в Сербии состоится церемония награждения HLTV Award Show 2023. На ивенте будут подводить итоги года в киберспортивной дисциплине Counter-Strike.

Будут определять команду года, лучшего игрока и самого прорывного новичка 2023-го года.

Одним из ведущих станет легендарный экс-игрок Natus Vincere - украинец Иоанн "Edward" Сухарев.

Ukrainian Counter-Strike veteran @EdwardCSGOD joins our lineup of award presenters for HLTV Award Show 2023 by @1xBet_Esports



Excited to have another legend on board ???? pic.twitter.com/rnmCr00Pp8