Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда NaVi будет одним из ведущих на HLTV Award Show 2023
Будет определять лучших по итогам года
HLTV
13-го января в Сербии состоится церемония награждения HLTV Award Show 2023. На ивенте будут подводить итоги года в киберспортивной дисциплине Counter-Strike.
Будут определять команду года, лучшего игрока и самого прорывного новичка 2023-го года.
Одним из ведущих станет легендарный экс-игрок Natus Vincere - украинец Иоанн "Edward" Сухарев.
Ukrainian Counter-Strike veteran @EdwardCSGOD joins our lineup of award presenters for HLTV Award Show 2023 by @1xBet_Esports— HLTV.org (@HLTVorg) December 14, 2023
Excited to have another legend on board ???? pic.twitter.com/rnmCr00Pp8
Популярное сейчас
- Буданов: Сейчас у России нет планов вести войну против Украины в 2025 году
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- NaVi стартовали с поражения на BLAST Premier World Final 2023
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО