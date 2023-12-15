Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi прошли в полуфинал BLAST Premier World Final 2023
"Рожденные побеждать" переиграли G2
telegram @natus_vincere_official
В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой третий матч на турнире. В рамках 1/4 "рожденные перегаматы" переиграли G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:
- 13:16 на Anubis,
- 13:11 Inferno,
- 13:6 на Nuke.
Таким образом, Natus Vincere прошли в полуфинал турнира.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Григорий Суркис после увольнения получил от УЕФА выплату в размере 3 млн 200 тысяч гривен
- Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание
- Реал направил письмо в суд с требованием отменить апелляцию Барселоны по делу Негрейры
- NaVi вылетели из ТОП-10 команд мира по версии Valve
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн