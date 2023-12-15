NaVi прошли в полуфинал BLAST Premier World Final 2023

В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Сегодня украинская команда Natus Vincere провела свой третий матч на турнире. В рамках 1/4 "рожденные перегаматы" переиграли G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

13:16 на Anubis,

13:11 Inferno,

13:6 на Nuke.

Таким образом, Natus Vincere прошли в полуфинал турнира.