Monte стартовали с победы на ESL Challenger Atlanta 2023

В период с 15-го по 17-е декабря в США проходит турнир по CS2 - ESL Challenger Atlanta 2023. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Сегодня украинская команда Monte провела свой первый матч. В итоге коллектив Виктора "sdy" Оруджева переиграл BESTIA. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась со счетом 1:0 в пользу Monte.

Прямо сейчас Monte играют против российского коллектива Virtus.pro.