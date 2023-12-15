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Monte стартовали с победы на ESL Challenger Atlanta 2023

Counter-Strike
Обновлено

Наша команда победила BESTIA

Monte стартовали с победы на ESL Challenger Atlanta 2023

Twitter ESL Counter-Strike

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В период с 15-го по 17-е декабря в США проходит турнир по CS2 - ESL Challenger Atlanta 2023. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Сегодня украинская команда Monte провела свой первый матч. В итоге коллектив Виктора "sdy" Оруджева переиграл BESTIA. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась со счетом 1:0 в пользу Monte.

Прямо сейчас Monte играют против российского коллектива Virtus.pro.

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киберспорт Monte
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