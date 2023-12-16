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NaVi заняли 3-4 место на BLAST Premier World Final 2023
Вылетели от Vitality
telegram @natus_vincere_official
В период с 13-го по 17-е декабря проходит турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходит в Абу-Даби. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
В рамках полуфинала украинская команда Natus Vincere уступила для коллектива Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать":
- Anubis 5:13,
- Inferno 9:13.
Таким образом, команда Валерия "b1t" Ваховского заняли 3-4 место и заработала в качестве призовых 85 тысяч долларов.
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