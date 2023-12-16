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Сборная Украины победила на турнире по PUBG Mobile

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Завоевали золотые медали Global Esports Games 2023

Сборная Украины победила на турнире по PUBG Mobile

Новина українською

Украина стала чемпионом турнира по дисциплине PUBG Mobile. Наша сборная завоевала первое место на Global Esports Games 2023, который проходил в Саудовской Аравии.

Украинцы набрали 187 очков, второй Тайланд - 163, а бронзовый призер Бразилия - 133.

Тренер украинской команды Дмитрий "Bamb1ni" Кузьменко поделился впечатлениями от триумфа.

"Это была невероятная работа всей команды. Отдельно надо отметить Андрея "TUL1KA" как капитана в игре, как капитана вне игры, сверхопытного игрока, который скорее всего должен забрать MVP этого турнира. Очень счастлив за всех ребят и учитывая то, что мы играли с пятым запасным игроком - это невероятный результат.

Для нас большая честь представлять нашу страну на таком международном уровне. Победы сборных всегда важнее клубных побед, особенно для нас как игроков и для меня, как тренера.

Спасибо всем кто нас поддерживал, в чатах, комментариях, на трансляциях. Слава Украине! Слава ВСУ! Спасибо нашим военным, что они позволяют участвовать, представлять страну. Это просто невероятно!", - рассказал Кузьменко для Players.

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Источник:
Players
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