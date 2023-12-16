Сборная Украины победила на турнире по PUBG Mobile

Украина стала чемпионом турнира по дисциплине PUBG Mobile. Наша сборная завоевала первое место на Global Esports Games 2023, который проходил в Саудовской Аравии.

Украинцы набрали 187 очков, второй Тайланд - 163, а бронзовый призер Бразилия - 133.

Тренер украинской команды Дмитрий "Bamb1ni" Кузьменко поделился впечатлениями от триумфа.

"Это была невероятная работа всей команды. Отдельно надо отметить Андрея "TUL1KA" как капитана в игре, как капитана вне игры, сверхопытного игрока, который скорее всего должен забрать MVP этого турнира. Очень счастлив за всех ребят и учитывая то, что мы играли с пятым запасным игроком - это невероятный результат.

Для нас большая честь представлять нашу страну на таком международном уровне. Победы сборных всегда важнее клубных побед, особенно для нас как игроков и для меня, как тренера.

Спасибо всем кто нас поддерживал, в чатах, комментариях, на трансляциях. Слава Украине! Слава ВСУ! Спасибо нашим военным, что они позволяют участвовать, представлять страну. Это просто невероятно!", - рассказал Кузьменко для Players.