Vitality стали чемпионами BLAST Premier World Final 2023

В период с 13-го по 17-е декабря проходил турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2023. Соревнование проходило в Абу-Даби. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1 млн евро.

Сегодня состоялся гранд-финал турнира. В решающей серии Vitality уверенно обыграли FaZe. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-0:

Таким образом, коллектив Матье "ZywOo" Эрбо занял первое место и заработал 500 тысяч долларов. MVP турнира также был признан именно ZywOo.

Примечательно, что украинская команда Natus Vincere вылетела от победителя турнира на стадии полуфинала.

Итоговые места BLAST Premier World Final 2023:

Запись гранд-финала BLAST Premier World Final 2023

WE ARE YOUR BLAST WORLD FINAL CHAMPIONS ????



A fifth trophy to end a stratospheric year, welcome to the Vitality era#VforVictory pic.twitter.com/Qk3fFUwlOA