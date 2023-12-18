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Cloud9 заменят Evil Geniuses на BLAST Premier в 2024 году
Выкупили слот
BLAST
Киберспортивная организация Cloud9 объявила, что выкупила слот Evil Geniuses на турнире BLAST Premier, который пройдет в 2024-м году.
Генеральный директор Cloud9 Джек Этьен дал свой комментарий на счет этого.
"Я рад объявить об участии Cloud9 в BLAST Premier. Присоединение к этой престижной лиге отражает наше стремление к совершенству и конкурентоспособности на мировой арене.
Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать мастерство и решительность наших талантливых игроков, продолжая наш путь в CS2 на BLAST Premier", - рассказал Этьен.
Таким образом, в BLAST Premier примут участие такие коллективы: FaZe Clan, Complexity, Team Liquid, Heroic, Cloud9, BIG, Astralis, NIP, G2 Esports, OG, Team Vitality и украинский коллектив Natus Vincere.
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