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Cloud9 заменят Evil Geniuses на BLAST Premier в 2024 году

Counter-Strike

Выкупили слот

Cloud9 заменят Evil Geniuses на BLAST Premier в 2024 году

BLAST

Новина українською

Киберспортивная организация Cloud9 объявила, что выкупила слот Evil Geniuses на турнире BLAST Premier, который пройдет в 2024-м году.

Генеральный директор Cloud9 Джек Этьен дал свой комментарий на счет этого.

"Я рад объявить об участии Cloud9 в BLAST Premier. Присоединение к этой престижной лиге отражает наше стремление к совершенству и конкурентоспособности на мировой арене.

Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать мастерство и решительность наших талантливых игроков, продолжая наш путь в CS2 на BLAST Premier", - рассказал Этьен.

Таким образом, в BLAST Premier примут участие такие коллективы: FaZe Clan, Complexity, Team Liquid, Heroic, Cloud9, BIG, Astralis, NIP, G2 Esports, OG, Team Vitality и украинский коллектив Natus Vincere.

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Источник:
BLAST
Опубликовал: Владислав Личик
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