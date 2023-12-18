Cloud9 заменят Evil Geniuses на BLAST Premier в 2024 году

Киберспортивная организация Cloud9 объявила, что выкупила слот Evil Geniuses на турнире BLAST Premier, который пройдет в 2024-м году.

Генеральный директор Cloud9 Джек Этьен дал свой комментарий на счет этого.

"Я рад объявить об участии Cloud9 в BLAST Premier. Присоединение к этой престижной лиге отражает наше стремление к совершенству и конкурентоспособности на мировой арене.

Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать мастерство и решительность наших талантливых игроков, продолжая наш путь в CS2 на BLAST Premier", - рассказал Этьен.