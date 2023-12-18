NaVi поднялись на 4 позиции в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) по-прежнему занял 7-е место в рейтинге. А команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась сразу на 4 места и сейчас занимает 4-ю позицию в списке.

Лидерство в рейтинге получила команда Vitality. Что вполне закономерно, так как Team Vitality за последнее время стали чемпионами BLAST Premier Fall Final 2023 и BLAST Premier World Final 2023 .

Рейтинг HLTV: