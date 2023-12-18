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NaVi поднялись на 4 позиции в рейтинге HLTV

Counter-Strike
Обновлено

Monte сохранили свое место в ТОП-10

NaVi поднялись на 4 позиции в рейтинге HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) по-прежнему занял 7-е место в рейтинге. А команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась сразу на 4 места и сейчас занимает 4-ю позицию в списке.

Лидерство в рейтинге получила команда Vitality. Что вполне закономерно, так как Team Vitality за последнее время стали чемпионами BLAST Premier Fall Final 2023 и BLAST Premier World Final 2023.

Рейтинг HLTV:

  • 1. Vitality - 980 баллов,
  • 2. FaZe - 938,
  • 3. MOUZ - 517,
  • 4. NaVi - 402,
  • 5. Virtus.pro - 364,
  • 6. G2 - 347,
  • 7. Monte - 343,
  • 8. Complexity - 316,
  • 9. Falcons - 291,
  • 10. Cloud9 - 290.
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киберспорт Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV
Опубликовал: Владислав Личик
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