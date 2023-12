NaVi и Monte получили прямое приглашение на IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля пройдет турнир по CS2 - IEM Katowice 2024. Команды будут разыгрывать призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинские команды Monte и Natus Vincere получили прямые приглашения на этот турнир. Наши коллективы начнут соревнования сразу на групповой стадии.

Кроме наших команд в групповой стадии примут участие такие команды, как: FaZe, G2, MOUZ, Complexity, Falcons и Vitality.

При этом со стадии Play-In соревнования начнут такие коллективы: M80, Rooster, The Mongolz, BIG, Apeks, Astralis, Eternal Fire, BB, ENCE, GamerLegion, PALOMA, Cloud9, VP, Team Spirit, FURIA, и Heroic.

ВСЕ 24 КОМАНДЫ ПРИГЛАШЕНЫ НА #IEM KATOWICE 2024 ⚔️

ALL 24 TEAMS INVITED TO #IEM KATOWICE 2024 ⚔️



Which teams do you think are going to set the Hall of Heroes alight? ????



????Group Stage

????Play-in Stage pic.twitter.com/QUYWyi0M6P