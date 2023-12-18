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NaVi и Monte получили прямое приглашение на IEM Katowice 2024
Украинские команды начнут турнир сразу на групповой стадии
ESL
В период с 31-го января по 11-е февраля пройдет турнир по CS2 - IEM Katowice 2024. Команды будут разыгрывать призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украинские команды Monte и Natus Vincere получили прямые приглашения на этот турнир. Наши коллективы начнут соревнования сразу на групповой стадии.
Кроме наших команд в групповой стадии примут участие такие команды, как: FaZe, G2, MOUZ, Complexity, Falcons и Vitality.
При этом со стадии Play-In соревнования начнут такие коллективы: M80, Rooster, The Mongolz, BIG, Apeks, Astralis, Eternal Fire, BB, ENCE, GamerLegion, PALOMA, Cloud9, VP, Team Spirit, FURIA, и Heroic.
ВСЕ 24 КОМАНДЫ ПРИГЛАШЕНЫ НА #IEM KATOWICE 2024 ⚔️
ALL 24 TEAMS INVITED TO #IEM KATOWICE 2024 ⚔️— ESL Counter-Strike (@ESLCS) December 18, 2023
Which teams do you think are going to set the Hall of Heroes alight? ????
????Group Stage
????Play-in Stage pic.twitter.com/QUYWyi0M6P
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