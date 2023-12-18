  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi и Monte получили прямое приглашение на IEM Katowice 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi и Monte получили прямое приглашение на IEM Katowice 2024

Counter-Strike
Обновлено

Украинские команды начнут турнир сразу на групповой стадии

NaVi и Monte получили прямое приглашение на IEM Katowice 2024

ESL

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля пройдет турнир по CS2 - IEM Katowice 2024. Команды будут разыгрывать призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинские команды Monte и Natus Vincere получили прямые приглашения на этот турнир. Наши коллективы начнут соревнования сразу на групповой стадии.

Кроме наших команд в групповой стадии примут участие такие команды, как: FaZe, G2, MOUZ, Complexity, Falcons и Vitality.

При этом со стадии Play-In соревнования начнут такие коллективы: M80, Rooster, The Mongolz, BIG, Apeks, Astralis, Eternal Fire, BB, ENCE, GamerLegion, PALOMA, Cloud9, VP, Team Spirit, FURIA, и Heroic.

ВСЕ 24 КОМАНДЫ ПРИГЛАШЕНЫ НА #IEM KATOWICE 2024 ⚔️

По теме
yellow-arrow
NaVi поднялись на 4 позиции в рейтинге HLTV
yellow-arrow
Cloud9 заменят Evil Geniuses на BLAST Premier в 2024 году
yellow-arrow
Vitality стали чемпионами BLAST Premier World Final 2023
киберспорт Natus Vincere Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости