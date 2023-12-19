Monte получили прямое приглашение на квалификацию RMR

В период с 8-го по 21-е января пройдут европейские квалификации RMR по CS2.

Украинская команда Monte получила прямое приглашение на соревнование. В свою очередь другой украинский киберспортивный клуб Natus Vincere попал в закрытую квалификацию.

Также от Европы прямые приглашения получили такие команды: FaZe, Falcons, Guild Eagles, NIP, ENCE, GamerLegion, Vitality, Into The Breach, Apeks и G2.