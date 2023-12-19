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Monte получили прямое приглашение на квалификацию RMR
В свою очередь, NaVi попали в закрытую европейскую квалификацию
ESL
В период с 8-го по 21-е января пройдут европейские квалификации RMR по CS2.
Украинская команда Monte получила прямое приглашение на соревнование. В свою очередь другой украинский киберспортивный клуб Natus Vincere попал в закрытую квалификацию.
Также от Европы прямые приглашения получили такие команды: FaZe, Falcons, Guild Eagles, NIP, ENCE, GamerLegion, Vitality, Into The Breach, Apeks и G2.
????PGL CS2 RMR 2024 - Direct Invitations:— PGL (@pglesports) December 19, 2023
????Europe
✅ @ENCE
✅ @GamerLegion
✅ @FalconsEsport
✅ @FaZeClan
✅ @_badnewseagles
✅ @NIP
✅ @ITBesports
✅ @apeksgg
✅ @G2esports
✅ @Monte_Esports
✅ @TeamVitality
????America
✅ @FURIA #PGLRMR pic.twitter.com/v0xmeMcZQl
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