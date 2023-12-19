  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte получили прямое приглашение на квалификацию RMR
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte получили прямое приглашение на квалификацию RMR

Counter-Strike

В свою очередь, NaVi попали в закрытую европейскую квалификацию

Monte получили прямое приглашение на квалификацию RMR

ESL

Новина українською

В период с 8-го по 21-е января пройдут европейские квалификации RMR по CS2.

Украинская команда Monte получила прямое приглашение на соревнование. В свою очередь другой украинский киберспортивный клуб Natus Vincere попал в закрытую квалификацию.

Также от Европы прямые приглашения получили такие команды: FaZe, Falcons, Guild Eagles, NIP, ENCE, GamerLegion, Vitality, Into The Breach, Apeks и G2.

По теме
yellow-arrow
NaVi и Monte получили прямое приглашение на IEM Katowice 2024
yellow-arrow
NaVi поднялись на 4 позиции в рейтинге HLTV
yellow-arrow
Cloud9 заменят Evil Geniuses на BLAST Premier в 2024 году
Natus Vincere Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости