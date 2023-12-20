Стала известна самая популярная карта среди игроков в режиме Premier в CS2

Заканчивается 2023-й год, время подводить итоги. В этом календарном году впервые свет увидела новая часть легендарной серии Counter-Strike. В частности, речь идет о CS2, глобальное тестирование в которой началось в начале сентября.

Киберспортивный портал Leetify провел исследование на счет того, какие карты были самыми популярными среди игроков в соревновательном режиме Premier в CS2. Было проанализировано 2,6 млн поединков, а выборка бралась за период с 10-го ноября по 8-е декабря.

Так, лидерство в рейтинге заняла карта Mirage. 23% всех матчей были проведены на этой карте. Второе место в списке у Inferno - 18%, а третью позицию заняла Vertigo - 14%.

В свою очередь самый большой прорыв в популярности совершила карта Ancient. От всего 3% в CS:GO до 12% в CS2.