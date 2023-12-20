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NaVi закрыли свой состав по дисциплине Halo Infinite

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Все игроки стали свободными агентами

NaVi закрыли свой состав по дисциплине Halo Infinite

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere сообщила о закрытии одного из своих составов. В частности, речь идет о команде "рожденных побеждать" по дисциплине Halo Infinite.

"За более чем два года с момента формирования наша команда выступила на двух чемпионатах мира, а также на всех Major-турнирах в дисциплине. Лучший результат - 7-8-е место Halo World Championship 2023.

Кроме того, Рожденные Побеждать регулярно входили в топ-3 европейских онлайн-турниров и считаются одной из сильнейших команд в регионе.

Мы благодарны всем игрокам команды - Jimbo, Mighty, Snipedrone и Glory, а также тренеру Wonderboy за это долгое приключение с фантастическими матчами, которые навсегда останутся в памяти фанатов клуба. С этого дня все игроки состава становятся свободными агентами. Желаем им успехов в будущем!", - говорится в официальном сообщении клуба.

Основные достижения NaVi в дисциплине Halo Infinite:

  • 1 место HCS Europe Pro/Open Series (x3)
  • 1 место Europa Halo - Spring Series Finals
  • 2 место Europa Halo - Blackpool 2023
  • 2 место HCS Europe Pro/Open Series (x11)
  • 2 место HCS 2022: Europe Super
  • 3 место HCS 2022: Europe Regional Championship
  • 7-8 место Halo World Championship 2023
  • 9-12 место HCS 2023: Fort Worth Major
  • 9-12 место HCS 2022: Orlando Major
  • 13-16 место Halo World Championship 2022
  • 13-16 место HCS 2023: Arlington Major
  • 13-16 место Год 2 Kickoff Major Charlotte
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Источник:
navi.gg
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