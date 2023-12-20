NaVi закрыли свой состав по дисциплине Halo Infinite

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere сообщила о закрытии одного из своих составов. В частности, речь идет о команде "рожденных побеждать" по дисциплине Halo Infinite.

"За более чем два года с момента формирования наша команда выступила на двух чемпионатах мира, а также на всех Major-турнирах в дисциплине. Лучший результат - 7-8-е место Halo World Championship 2023.

Кроме того, Рожденные Побеждать регулярно входили в топ-3 европейских онлайн-турниров и считаются одной из сильнейших команд в регионе.

Мы благодарны всем игрокам команды - Jimbo, Mighty, Snipedrone и Glory, а также тренеру Wonderboy за это долгое приключение с фантастическими матчами, которые навсегда останутся в памяти фанатов клуба. С этого дня все игроки состава становятся свободными агентами. Желаем им успехов в будущем!", - говорится в официальном сообщении клуба.