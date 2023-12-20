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NaVi закрыли свой состав по дисциплине Halo Infinite
Все игроки стали свободными агентами
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere сообщила о закрытии одного из своих составов. В частности, речь идет о команде "рожденных побеждать" по дисциплине Halo Infinite.
"За более чем два года с момента формирования наша команда выступила на двух чемпионатах мира, а также на всех Major-турнирах в дисциплине. Лучший результат - 7-8-е место Halo World Championship 2023.
Кроме того, Рожденные Побеждать регулярно входили в топ-3 европейских онлайн-турниров и считаются одной из сильнейших команд в регионе.
Мы благодарны всем игрокам команды - Jimbo, Mighty, Snipedrone и Glory, а также тренеру Wonderboy за это долгое приключение с фантастическими матчами, которые навсегда останутся в памяти фанатов клуба. С этого дня все игроки состава становятся свободными агентами. Желаем им успехов в будущем!", - говорится в официальном сообщении клуба.
Основные достижения NaVi в дисциплине Halo Infinite:
- 1 место HCS Europe Pro/Open Series (x3)
- 1 место Europa Halo - Spring Series Finals
- 2 место Europa Halo - Blackpool 2023
- 2 место HCS Europe Pro/Open Series (x11)
- 2 место HCS 2022: Europe Super
- 3 место HCS 2022: Europe Regional Championship
- 7-8 место Halo World Championship 2023
- 9-12 место HCS 2023: Fort Worth Major
- 9-12 место HCS 2022: Orlando Major
- 13-16 место Halo World Championship 2022
- 13-16 место HCS 2023: Arlington Major
- 13-16 место Год 2 Kickoff Major Charlotte
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