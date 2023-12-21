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Monte продлила контракты с Woro2k и DemQQ

Counter-Strike

Украинцы продолжат выступать за нашу команду

Monte продлила контракты с Woro2k и DemQQ

MONTE GANG

Новина українською

Украинская киберспортивная организация объявила о продлении контрактов сразу с двумя основными игроками состава по дисциплине Counter-Strike.

В частности, свои соглашения с украинской командой продлили Сергей "DemQQ" и Владимир "Woro2k" Велетнюк.

"Эти казаки с нами надолго. Все остальные топ-команды, даже не пишите", - прокомментировал официальный телеграм-канал Monte.

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