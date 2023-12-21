Monte и NaVi вошли в ТОП-10 команд мира по количеству призовых в 2023-м году

Киберспортивный портал Liquipedia сформировал рейтинг коллективов, которые заработали больше всего призовых в этом году в дисциплине CS.

В десятку лучших по этому показателю попали две украинские команды: Natus Vincere и Monte. В частности, NaVi в 2023-м году заработали 464 тысяч долларов, а Monte - 433,5 тысячи долларов.

ТОП-10 команд по количеству призовых в 2023-м году: