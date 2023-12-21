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Monte и NaVi вошли в ТОП-10 команд мира по количеству призовых в 2023-м году
Украинские команды среди сильнейших коллективов мира
Фото з відкритих джерел
Киберспортивный портал Liquipedia сформировал рейтинг коллективов, которые заработали больше всего призовых в этом году в дисциплине CS.
В десятку лучших по этому показателю попали две украинские команды: Natus Vincere и Monte. В частности, NaVi в 2023-м году заработали 464 тысяч долларов, а Monte - 433,5 тысячи долларов.
ТОП-10 команд по количеству призовых в 2023-м году:
- 1. FaZe Clan - $2,370,000
- 2. Team Vitality - $2,024,000
- 3. G2 Esports - $1,103,500
- 4. Heroic - $777 500
- 5. ENCE - $717,000
- 6. Virtus.pro - $697,000
- 7. Cloud9 - $677,000
- 8. MOUZ - $586,000
- 9. Natus Vincere - $464,000 (1 победа на турнире, 1 второе место и 4 бронзы);
- 10. Monte - $433,500 (7 побед на турнирах, 3 серебра и 11 третьих мест).
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