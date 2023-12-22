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NaVi представили новый состав по дисциплине PUBG
Новый ростер будет состоять полностью из украинцев
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere анонсировала новый состав по дисциплине PUBG.
Команду покинули: Александр "Alya" Пирогов, Артем "xmpl" Адаркин и Константин "Mell" Левкин. В этом ростере "рожденные побеждать" выступали с 2021-го года и выиграли PUBG Global Championship 2022.
В новый состав NaVi войдут четыре украинских игрока: Антон "Feyerist" Дутчак, Владислав "DIFX" Невихожий, Виталий "Hakatory" Шайда и Сергей "SoseD" Зубков.
Команда Natus Vincere по дисциплине PUBG:
- Антон "Feyerist" Дутчак
- Владислав "DIFX" Невихожий
- Виталий "Hakatory" Шайда
- Сергей "SoseD" Зубков
- Вадим "ALREIN" Левин (тренер)
- Влад "TheVs" Мороз (менеджер)
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Источник:navi.gg
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