NaVi представили новый состав по дисциплине PUBG

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere анонсировала новый состав по дисциплине PUBG.

Команду покинули: Александр "Alya" Пирогов, Артем "xmpl" Адаркин и Константин "Mell" Левкин. В этом ростере "рожденные побеждать" выступали с 2021-го года и выиграли PUBG Global Championship 2022.

В новый состав NaVi войдут четыре украинских игрока: Антон "Feyerist" Дутчак, Владислав "DIFX" Невихожий, Виталий "Hakatory" Шайда и Сергей "SoseD" Зубков.

Команда Natus Vincere по дисциплине PUBG: