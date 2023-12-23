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Украинец b1t - лучший хэдшотер 2023-го года

Counter-Strike

Практически два из трех выстрелов Валерия приходились в голову соперников

Украинец b1t - лучший хэдшотер 2023-го года

Фото з відкритих джерел

Новина українською

2023-й год подходит к концу. Все Tir-1 турниры по дисциплине Counter-Strike успешно завершены. Поэтому время подводить итоги.

Киберспортивный портал bo3 подсчитал статистику и сформировал ТОП лучших хэдшотеров календарного года.

Лидером по этому показателю является украинский игрок Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский. Рифлер "рожденных побеждать" показал невероятный результат в размере 64,6% вероятности попаданий в голову соперника. То есть, практически две трети выстрелов украинца в 2023-м году отмечались хэдшотами.

ТОП-10 хэдшотеров 2023-го года на про-сцене:

  1. b1t - 64,6%
  2. ropz - 56,6%
  3. Niko - 57,0%
  4. k0nfig - 58,2%
  5. Spinx - 53,8%
  6. Twistzz - 57,7%
  7. rain - 59,2%
  8. Jabbi - 56,5%
  9. YEKINDAR - 57,2%
  10. mezii - 55,1%
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киберспорт Natus Vincere
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Источник:
bo3.gg
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