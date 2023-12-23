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Украинец b1t - лучший хэдшотер 2023-го года
Практически два из трех выстрелов Валерия приходились в голову соперников
Фото з відкритих джерел
2023-й год подходит к концу. Все Tir-1 турниры по дисциплине Counter-Strike успешно завершены. Поэтому время подводить итоги.
Киберспортивный портал bo3 подсчитал статистику и сформировал ТОП лучших хэдшотеров календарного года.
Лидером по этому показателю является украинский игрок Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский. Рифлер "рожденных побеждать" показал невероятный результат в размере 64,6% вероятности попаданий в голову соперника. То есть, практически две трети выстрелов украинца в 2023-м году отмечались хэдшотами.
ТОП-10 хэдшотеров 2023-го года на про-сцене:
- b1t - 64,6%
- ropz - 56,6%
- Niko - 57,0%
- k0nfig - 58,2%
- Spinx - 53,8%
- Twistzz - 57,7%
- rain - 59,2%
- Jabbi - 56,5%
- YEKINDAR - 57,2%
- mezii - 55,1%
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