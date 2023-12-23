Украинец b1t - лучший хэдшотер 2023-го года

2023-й год подходит к концу. Все Tir-1 турниры по дисциплине Counter-Strike успешно завершены. Поэтому время подводить итоги.

Киберспортивный портал bo3 подсчитал статистику и сформировал ТОП лучших хэдшотеров календарного года.

Лидером по этому показателю является украинский игрок Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский. Рифлер "рожденных побеждать" показал невероятный результат в размере 64,6% вероятности попаданий в голову соперника. То есть, практически две трети выстрелов украинца в 2023-м году отмечались хэдшотами.

ТОП-10 хэдшотеров 2023-го года на про-сцене: