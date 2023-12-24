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Количество команд в BLAST Premier увеличится до 16
С 2024-го года
HLTV
Портал киберспортивной организации HLTV сообщил об изменениях в структуре BLAST Premier.
В следующем году количество команд увеличится до 16. То есть на один сезон добавят 4 новых аффилированных партнеров. А в 2025-м году состоится переход на открытый цикл.
Это решение было принято после того Cloud9
В свою очередь BLAST рассчитывает выручить за каждый слот минимум 350 тысяч долларов.
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Источник:HLTV
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