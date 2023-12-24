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Количество команд в BLAST Premier увеличится до 16

Counter-Strike

С 2024-го года

Количество команд в BLAST Premier увеличится до 16

HLTV

Новина українською

Портал киберспортивной организации HLTV сообщил об изменениях в структуре BLAST Premier.

В следующем году количество команд увеличится до 16. То есть на один сезон добавят 4 новых аффилированных партнеров. А в 2025-м году состоится переход на открытый цикл.

Это решение было принято после того Cloud9 выкупили у Evil Geniuses слот в BLAST Premier. Это вызвало интерес у других организаций.

В свою очередь BLAST рассчитывает выручить за каждый слот минимум 350 тысяч долларов.

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Источник:
HLTV
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