Количество команд в BLAST Premier увеличится до 16

Портал киберспортивной организации HLTV сообщил об изменениях в структуре BLAST Premier.

В следующем году количество команд увеличится до 16. То есть на один сезон добавят 4 новых аффилированных партнеров. А в 2025-м году состоится переход на открытый цикл.

Это решение было принято после того Cloud9 выкупили у Evil Geniuses слот в BLAST Premier. Это вызвало интерес у других организаций.

В свою очередь BLAST рассчитывает выручить за каждый слот минимум 350 тысяч долларов.