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S1mple дал большое интервью для Thorin

Counter-Strike
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Первая часть выйдет уже завтра в 19:00

S1mple дал большое интервью для Thorin

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

Новина українською

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев дал большое интервью для журналиста Дункана "Thorin" Шилдса.

Напомним, украинский киберспортсмен взял паузу в карьере. В октябре Александр ушел в инактив "рожденных побеждать". Его место в составе NaVi по дисциплине Counter-Strike занял 18-летний украинец Игорь "w0nderful" Жданов.

Первая часть интервью выйдет завтра, 25-го декабря. Премьера состоится в 19:00.

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