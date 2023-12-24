Counter-Strike
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S1mple дал большое интервью для Thorin
Первая часть выйдет уже завтра в 19:00
Photo by Stephanie Lindgren via BLAST
Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев дал большое интервью для журналиста Дункана "Thorin" Шилдса.
Напомним, украинский киберспортсмен взял паузу в карьере. В октябре Александр ушел в инактив "рожденных побеждать". Его место в составе NaVi по дисциплине Counter-Strike занял 18-летний украинец Игорь "w0nderful" Жданов.
Первая часть интервью выйдет завтра, 25-го декабря. Премьера состоится в 19:00.
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