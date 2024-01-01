Counter-Strike
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Monte поднялись на 6-е место в рейтинге HLTV, а NaVi - сохранили 4-е
Наши команды держат марку
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte), как и поднялся на шестую позицию в рейтинге. А команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась и осталась на четвертом месте.
Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.
Рейтинг HLTV:
- 1. Vitality - 980 баллов
- 2. FaZe - 940
- 3. MOUZ - 519
- 4. NaVi - 404
- 5. Virtus.pro - 365
- 6. Monte - 344
- 7. G2 - 342
- 8. Сложность - 317
- 9. Соколов - 291
- 10. Cloud9 - 288
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Источник:HLTV
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