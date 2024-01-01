Monte поднялись на 6-е место в рейтинге HLTV, а NaVi - сохранили 4-е

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte), как и поднялся на шестую позицию в рейтинге. А команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась и осталась на четвертом месте.

Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.

Рейтинг HLTV: