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Monte поднялись на 6-е место в рейтинге HLTV, а NaVi - сохранили 4-е

Counter-Strike

Наши команды держат марку

Monte поднялись на 6-е место в рейтинге HLTV, а NaVi - сохранили 4-е

counter-strike.net

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Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte), как и поднялся на шестую позицию в рейтинге. А команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась и осталась на четвертом месте.

Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.

Рейтинг HLTV:

  • 1. Vitality - 980 баллов
  • 2. FaZe - 940
  • 3. MOUZ - 519
  • 4. NaVi - 404
  • 5. Virtus.pro - 365
  • 6. Monte - 344
  • 7. G2 - 342
  • 8. Сложность - 317
  • 9. Соколов - 291
  • 10. Cloud9 - 288
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Источник:
HLTV
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