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Украинец Эдвард завершил игровую карьеру

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Легендарный игрок NaVi

Украинец Эдвард завершил игровую карьеру

HLTV

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Украинский киберспортсмен Иоанн "Edward" Сухарев подтвердил, что завершил профессиональную карьеру. Об этом Сухарев сообщил порталу HLTV.

Последней командой 36-летнего игрока был украинский коллектив ESC Gaming. Однако впоследствии Иоанн взял паузу в игровой карьере. А в декабре у Сухарева родился ребенок, из-за чего Edward решил прекратить выступать.

Киберспортсмен начинал свою карьеру еще в дисциплине Counter-Strike 1.6. Иоанн известен своими выступлениями за команду украинского клуба Natus Vincere. За "рожденных побеждать" Сухарев выступал в период с 2010-го по 2013-й год, и в период с 2014-го по 2019-й.

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Источник:
HLTV
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