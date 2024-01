В ТОП-10 по количеству просмотров в 2023-м году нет ни одного матча по CS или Dota 2

Киберспортивный портал Esports Charts опубликовал статистику самых популярных матчей в прошлом году.

В частности, был подсчитан ТОП-10 поединков по этому показателю во всех киберспортивных дисциплинах.

Первое место в рейтинге занял финал чемпионата мира по League of Legends (T1 - Weibo Gaming). Эта игра в онлайне набрала невероятный показатель в размере 6 402 760 просмотров.

Второе место в списке заняла встреча между ONIC и AP.Bren в дисциплине мобильной версии League of Legends - 5 067 107 просмотров.

Примечательно, даже удивительно, что все остальные позиции также заняли матчи по компьютерной и мобильной версиях League of Legends.

In a year full of records for esports, one stood out above all others:@T1LoL vs @WeiboGamingLoL took the crown as the most popular match of 2023!



Who do you see on the #1 spot this year?