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Капитан NaVi: Конечно, потерять s1mple - это было разочарованием
Особенно, когда речь заходит за лучшего игрока в мире
BLAST
Капитан украинской команды Natus Vincere Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет ухода из состава "рожденных побеждать" Александра "s1mple" Костылева.
- Было ли разочарованием потерять s1mple?
- Это, конечно, было разочарованием. Я думаю, что когда происходят изменения, неважно кто это, даже если это неопытный игрок или лучший игрок в команде. Особенно, если что-то случается в не лучшее время или просто когда вы прошли пару тренировочных сборов и начали двигаться вперед. Вы делаете шаг назад, и это никогда не бывает приятно.
Это разочаровывает, но в конце концов, в такие моменты нужно смотреть вперед, если ты хочешь продолжать расти. И это то, что мы делаем, это наш способ мышления сейчас, - рассказал финляндец.
Напомним, s1mple объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого года и ушел в инактив NaVi.
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