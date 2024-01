Mirage - самая популярная карта на платформе FACEIT в CS2

Киберспортивная платформа FACEIT опубликовала рейтинг самых популярных карт в дисциплине CS2.

Список составлялся на основе данных в период с 27-го сентября по 31-е декабря прошлого года.

Первое место в рейтинге заняла карта Mirage - 34,4%. В тройку самых популярных также попали Inferno (14.6%) и Vertigo (12.9).

The most popular maps in CS2 on FACEIT so far.

Which map should be removed next? pic.twitter.com/cx1nFLND8S