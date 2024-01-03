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Mirage - самая популярная карта на платформе FACEIT в CS2
Самая сбалансированная карта?
Киберспортивная платформа FACEIT опубликовала рейтинг самых популярных карт в дисциплине CS2.
Список составлялся на основе данных в период с 27-го сентября по 31-е декабря прошлого года.
Первое место в рейтинге заняла карта Mirage - 34,4%. В тройку самых популярных также попали Inferno (14.6%) и Vertigo (12.9).
The most popular maps in CS2 on FACEIT so far.— FACEIT CS2 (@FACEITcs) January 3, 2024
Which map should be removed next? pic.twitter.com/cx1nFLND8S
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