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Mirage - самая популярная карта на платформе FACEIT в CS2

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Mirage - самая популярная карта на платформе FACEIT в CS2

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Киберспортивная платформа FACEIT опубликовала рейтинг самых популярных карт в дисциплине CS2.

Список составлялся на основе данных в период с 27-го сентября по 31-е декабря прошлого года.

Первое место в рейтинге заняла карта Mirage - 34,4%. В тройку самых популярных также попали Inferno (14.6%) и Vertigo (12.9).

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