Mirage - самая популярная карта на платформе FACEIT в CS2

Киберспортивная платформа FACEIT опубликовала рейтинг самых популярных карт в дисциплине CS2.

Список составлялся на основе данных в период с 27-го сентября по 31-е декабря прошлого года.

Первое место в рейтинге заняла карта Mirage - 34,4%. В тройку самых популярных также попали Inferno (14.6%) и Vertigo (12.9).