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Расписание киберспортивных турниров по CS2 на зиму 2024-го года
Самые большие соревнования в зимний период
counter-strike.net
Киберспортивный 2023-й год успешно завершился. Однако фанатов ожидают новые грандиозные соревнования.
Вашему вниманию представляем расписание турниров по CS2 на зиму 2024-го года.
- 8-18 січня - PGL Major Copenhagen 2024: Open Qualifier
- 18-21 січня- PGL Major Copenhagen 2024: Closed Qualifier
- 22-28 січня - BLAST Premier: Spring Groups 2024
- 31 січня - 11 лютого - IEM Katowice 2024
- 14-17 лютого - PGL Major Copenhagen 2024: European RMR A
- 19-22 лютого- PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
- 23-24 лютого - PGL Major Copenhagen 2024: European RMR Decider
- 26-28 лютого - PGL Major Copenhagen 2024: Asia-Pacific RMR
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