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Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание киберспортивных турниров по CS2 на зиму 2024-го года

Counter-Strike

Самые большие соревнования в зимний период

Расписание киберспортивных турниров по CS2 на зиму 2024-го года

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный 2023-й год успешно завершился. Однако фанатов ожидают новые грандиозные соревнования.

Вашему вниманию представляем расписание турниров по CS2 на зиму 2024-го года.

  • 8-18 січня - PGL Major Copenhagen 2024: Open Qualifier
  • 18-21 січня- PGL Major Copenhagen 2024: Closed Qualifier
  • 22-28 січня - BLAST Premier: Spring Groups 2024
  • 31 січня - 11 лютого - IEM Katowice 2024
  • 14-17 лютого - PGL Major Copenhagen 2024: European RMR A
  • 19-22 лютого- PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
  • 23-24 лютого - PGL Major Copenhagen 2024: European RMR Decider
  • 26-28 лютого - PGL Major Copenhagen 2024: Asia-Pacific RMR
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