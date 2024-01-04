ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV (обновляется)

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

На этот раз HLTV определяет 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Уже известны позиции в списке с 12-го по 20-е место. Все остальные места объявляются каждый день - в период с 27-го декабря по 13-е января.

В свою очередь 13-го января состоится церемония HLTV Award Show 2023, где будет объявлена тройка лучших в 2023-м году.

ТОП-20 игроков 2023-го года по версии HLTV: