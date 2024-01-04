Counter-Strike
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ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV (обновляется)
Уже известно 8 позиций
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
На этот раз HLTV определяет 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Уже известны позиции в списке с 12-го по 20-е место. Все остальные места объявляются каждый день - в период с 27-го декабря по 13-е января.
В свою очередь 13-го января состоится церемония HLTV Award Show 2023, где будет объявлена тройка лучших в 2023-м году.
ТОП-20 игроков 2023-го года по версии HLTV:
- Будет известно 13-го января на HLTV Award Show 2023.
- 13 января на HLTV Award Show 2023.
- 13 января на HLTV Award Show 2023.
- 12 января.
- 11 января.
- 10 января.
- 9 января.
- 8 января.
- 7 января.
- 6 января.
- 5 января.
- Давид "frozen" Чернянский.
- Неманья "huNter"- Ковач.
- Гай "Nertz" Илюц.
- Жакоб "Jabbi" Найгард.
- Бенджамин "blameF" Бремер.
- Эмиль "Magisk" Рейф.
- Каспер "cadiaN" Мёллер.
- Кайке "KSCERATO" Керато.
- Рассел "Twistzz" Ван Далкен.
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