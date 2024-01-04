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ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV (обновляется)

Counter-Strike

Уже известно 8 позиций

ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV (обновляется)

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

На этот раз HLTV определяет 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Уже известны позиции в списке с 12-го по 20-е место. Все остальные места объявляются каждый день - в период с 27-го декабря по 13-е января.

В свою очередь 13-го января состоится церемония HLTV Award Show 2023, где будет объявлена тройка лучших в 2023-м году.

ТОП-20 игроков 2023-го года по версии HLTV:

  1. Будет известно 13-го января на HLTV Award Show 2023.
  2. 13 января на HLTV Award Show 2023.
  3. 13 января на HLTV Award Show 2023.
  4. 12 января.
  5. 11 января.
  6. 10 января.
  7. 9 января.
  8. 8 января.
  9. 7 января.
  10. 6 января.
  11. 5 января.
  12. Давид "frozen" Чернянский.
  13. Неманья "huNter"- Ковач.
  14. Гай "Nertz" Илюц.
  15. Жакоб "Jabbi" Найгард.
  16. Бенджамин "blameF" Бремер.
  17. Эмиль "Magisk" Рейф.
  18. Каспер "cadiaN" Мёллер.
  19. Кайке "KSCERATO" Керато.
  20. Рассел "Twistzz" Ван Далкен.
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Источник:
HLTV
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