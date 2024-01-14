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ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV

Counter-Strike

Известны имена всех исполнителей

ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В частности, HLTV определил 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Позиции объявлялись в период с 27-го декабря по 13-е января.

Тройка лучших была объявлена на церемонии HLTV Award Show 2023.

ТОП-20 игроков 2023-го года по версии HLTV:

  1. Матье "ZywOo" Эрбо.
  2. Никола "NiKo" Ковач.
  3. Робин "ropz" Коль.
  4. Илья "m0NESY" Осипов.
  5. Лотан "Spinx" Гилади.
  6. Альваро "SunPayus" Гарсия.
  7. Александр "S1mple" Костылев.
  8. Дмитрий "sh1ro" Соколов.
  9. Мартин "Ставн" Лунд.
  10. Хельвейс "Броки" Сауканц.
  11. Никола "dev1ce" Ридц.
  12. Давид "frozen" Чернянский.
  13. Неманья "huNter"- Ковач.
  14. Гай "Nertz" Илюц.
  15. Жакоб "Jabbi" Найгард.
  16. Бенджамин "blameF" Бремер.
  17. Эмиль "Magisk" Рейф.
  18. Каспер "cadiaN" Мёллер.
  19. Кайке "KSCERATO" Керато.
  20. Рассел "Twistzz" Ван Далкен.
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Источник:
HLTV
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