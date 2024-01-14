Counter-Strike
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ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV
Известны имена всех исполнителей
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В частности, HLTV определил 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Позиции объявлялись в период с 27-го декабря по 13-е января.
Тройка лучших была объявлена на церемонии HLTV Award Show 2023.
ТОП-20 игроков 2023-го года по версии HLTV:
- Матье "ZywOo" Эрбо.
- Никола "NiKo" Ковач.
- Робин "ropz" Коль.
- Илья "m0NESY" Осипов.
- Лотан "Spinx" Гилади.
- Альваро "SunPayus" Гарсия.
- Александр "S1mple" Костылев.
- Дмитрий "sh1ro" Соколов.
- Мартин "Ставн" Лунд.
- Хельвейс "Броки" Сауканц.
- Никола "dev1ce" Ридц.
- Давид "frozen" Чернянский.
- Неманья "huNter"- Ковач.
- Гай "Nertz" Илюц.
- Жакоб "Jabbi" Найгард.
- Бенджамин "blameF" Бремер.
- Эмиль "Magisk" Рейф.
- Каспер "cadiaN" Мёллер.
- Кайке "KSCERATO" Керато.
- Рассел "Twistzz" Ван Далкен.
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Источник:HLTV
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