ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В частности, HLTV определил 20 лучших игроков по итогам прошлого года. Позиции объявлялись в период с 27-го декабря по 13-е января.

Тройка лучших была объявлена на церемонии HLTV Award Show 2023.

ТОП-20 игроков 2023-го года по версии HLTV: