Dev1ce стал 11-м лучшим игроком в CS по итогам 2023-го года

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года. Сегодня стало известно исполнителя, который занял 11-ю позицию в рейтинге.

Им стал игрок коллектива Astralis Никола "dev1ce" Ридц.

В прошлом календарном году команда 28-летнего датского киберспортсмена выступала довольно посредственно. В итоге Astralis лишь победили на онлайн-турнирах: CCT North Europe Series 3 и CCT North Europe Series 4.

Тем не менее, в целом за свою игровую карьеру Никола успел записать на свой счет сразу 4 чемпионства на мэйджорах.