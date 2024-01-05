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Dev1ce стал 11-м лучшим игроком в CS по итогам 2023-го года
По версии HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года. Сегодня стало известно исполнителя, который занял 11-ю позицию в рейтинге.
Им стал игрок коллектива Astralis Никола "dev1ce" Ридц.
В прошлом календарном году команда 28-летнего датского киберспортсмена выступала довольно посредственно. В итоге Astralis лишь победили на онлайн-турнирах: CCT North Europe Series 3 и CCT North Europe Series 4.
Тем не менее, в целом за свою игровую карьеру Никола успел записать на свой счет сразу 4 чемпионства на мэйджорах.
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