"Машина за хэдшотами". Легендарный S1mple поздравил с днем рождения экс-партнера по NaVi

Сегодня, 5-го января свой 21-й день рождения празднует игрок украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский.

Украинский легендарный киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев поздравил своего бывшего партнера по ростеру "рожденных побеждать".

"Счастливого дня рождения для единственной и неповторимой машины хэдшотов. Береги себя и свою семью. Ты знаешь, что делать!", - написал Костылев в своем инстаграме.

Напомним, s1mple в октябре прошлого года взял паузу в карьере и находится в инактиве (прим. - резервный состав) NaVi.