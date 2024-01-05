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"Машина за хэдшотами". Легендарный S1mple поздравил с днем рождения экс-партнера по NaVi

Counter-Strike
Обновлено
"Машина за хэдшотами". Легендарный S1mple поздравил с днем рождения экс-партнера по NaVi

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Сегодня, 5-го января свой 21-й день рождения празднует игрок украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский.

Украинский легендарный киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев поздравил своего бывшего партнера по ростеру "рожденных побеждать".

"Счастливого дня рождения для единственной и неповторимой машины хэдшотов. Береги себя и свою семью. Ты знаешь, что делать!", - написал Костылев в своем инстаграме.

Напомним, s1mple в октябре прошлого года взял паузу в карьере и находится в инактиве (прим. - резервный состав) NaVi.

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