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Игрок FaZe broky занял 10-е место в рейтинге лучших игроков в CS за 2023-й год

Counter-Strike

За версією HLTV

Игрок FaZe broky занял 10-е место в рейтинге лучших игроков в CS за 2023-й год

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.

Сегодня, 6-го января стал известен первый исполнитель из десятки лучших. 10-е место занял игрок коллектива FaZe - Хельвейс "broky" Сауканц.

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В прошлом году латвийский киберспортсмен выиграл Thunderpick World Championship, ESL Pro League 17, IEM Sydney, Asia Championships и IEM Sydney.

Статистика Хельвейса за 2023-й год:

Игрок FaZe broky занял 10-е место в рейтинге лучших игроков в CS за 2023-й год - изображение 1
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Источник:
HLTV
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