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Игрок FaZe broky занял 10-е место в рейтинге лучших игроков в CS за 2023-й год
За версією HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.
Сегодня, 6-го января стал известен первый исполнитель из десятки лучших. 10-е место занял игрок коллектива FaZe - Хельвейс "broky" Сауканц.
В прошлом году латвийский киберспортсмен выиграл Thunderpick World Championship, ESL Pro League 17, IEM Sydney, Asia Championships и IEM Sydney.
Статистика Хельвейса за 2023-й год:
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