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Игрок Heroic stavn занял 9-е место в списке лучших игроков за прошлый год
Поднялся на одну позицию, по сравнению с 2022-м
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.
Таким образом, сегодня, 7-го января пришла очередь 9-го лучшего исполнителя. Им стал игрок Heroic Мартин "stavn" Лунд.
За прошлый календарный год датский киберспортсмен в составе своего коллектива выиграл BLAST Premier: Spring Final и стал серебряным призером IEM Katowice 2023 и IEM RIo 2023.
Примечательно, что в прошлом году в подобном рейтинге stavn занял 10-ю позицию.
Статистика Мартина Лунда за 2023-й год:
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