Игрок Heroic stavn занял 9-е место в списке лучших игроков за прошлый год

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.

Таким образом, сегодня, 7-го января пришла очередь 9-го лучшего исполнителя. Им стал игрок Heroic Мартин "stavn" Лунд.

За прошлый календарный год датский киберспортсмен в составе своего коллектива выиграл BLAST Premier: Spring Final и стал серебряным призером IEM Katowice 2023 и IEM RIo 2023.

Примечательно, что в прошлом году в подобном рейтинге stavn занял 10-ю позицию.

Статистика Мартина Лунда за 2023-й год: