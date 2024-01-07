Украинская студия Maincast проведет трансляции матчей квалификации PGL Major Copenhagen 2024

Официальный украинский бродкастер Maincast проведет трансляцию квалификацию на мейджор по CS2 - PGL Major Copenhagen 2024.

Об этом сообщил комментатор студии Дмитрий "Bamb1ni" Кузьменко.

"Программа на открытые квалификации (прим. - матчи квалификации) PGL Major 2024. Идти они будут неделю (ну почти). Поэтому это стримы каждый день.

По большей части моим сокастером будет Славко UAMert и студенты. Бонусом ожидаются мощные вырвы к эфиру от Кости Висти CS2. Также будут еще гости на "пидпивасну" аналитику.

В общем, будет много трансляций квал от Slaxer, Petr1k, Leniniw. Также будут студийные от Maincast. Поэтому вы всегда найдете себе интересный матч", - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Кузьменко.