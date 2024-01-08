  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Игрок Cloud9 занял 8-е место в рейтинге лучших за 2023-й год
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Cloud9 занял 8-е место в рейтинге лучших за 2023-й год

Counter-Strike

По версии HLTV

Игрок Cloud9 занял 8-е место в рейтинге лучших за 2023-й год

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.

Сегодня, 8-го января стала известна 8-я позиция в рейтинге. Это место занял игрок коллектива Team Spirit - Дмитрий "sh1ro" Соколов. Однако в список киберспортсмен попал благодаря выступлениям за Cloud9, а не за игру в составе "спиритов".

Читайте такжеТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV (обновляется)

Вместе с Cloud9 sh1ro выиграл BetBoom Playlist, Urbanistic, Brazy Party и дошел до финала ESL Pro League Season 17.

Статистика sh1ro за 2023-й год:

Игрок Cloud9 занял 8-е место в рейтинге лучших за 2023-й год - изображение 1

По теме
yellow-arrow
ТОП-20 игроков 2023-го года в CS по версии HLTV (обновляется)
yellow-arrow
Украинская студия Maincast проведет трансляции матчей квалификации PGL Major Copenhagen 2024
yellow-arrow
Игрок Heroic stavn занял 9-е место в списке лучших игроков за прошлый год
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости