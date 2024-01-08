Игрок Cloud9 занял 8-е место в рейтинге лучших за 2023-й год

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.

Сегодня, 8-го января стала известна 8-я позиция в рейтинге. Это место занял игрок коллектива Team Spirit - Дмитрий "sh1ro" Соколов. Однако в список киберспортсмен попал благодаря выступлениям за Cloud9, а не за игру в составе "спиритов".

Вместе с Cloud9 sh1ro выиграл BetBoom Playlist, Urbanistic, Brazy Party и дошел до финала ESL Pro League Season 17.

Статистика sh1ro за 2023-й год: