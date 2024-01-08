Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Cloud9 занял 8-е место в рейтинге лучших за 2023-й год
По версии HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.
Сегодня, 8-го января стала известна 8-я позиция в рейтинге. Это место занял игрок коллектива Team Spirit - Дмитрий "sh1ro" Соколов. Однако в список киберспортсмен попал благодаря выступлениям за Cloud9, а не за игру в составе "спиритов".
Вместе с Cloud9 sh1ro выиграл BetBoom Playlist, Urbanistic, Brazy Party и дошел до финала ESL Pro League Season 17.
Статистика sh1ro за 2023-й год:
Популярное сейчас
- Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории
- В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун
- Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной
- "Машина за хэдшотами". Легендарный S1mple поздравил с днем рождения экс-партнера по NaVi
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО