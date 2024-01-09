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11 украинских команд участвуют в закрытой квалификации к RMR турниру

Counter-Strike

Накануне мейджора в Копенгагене

11 украинских команд участвуют в закрытой квалификации к RMR турниру

Новина українською

В период с 17-го по 24-е марта в столице Дании (Копенгагене) пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen 2024.

В преддверии этого события пройдет отбор в европейский RMR турнир.

В квалификации примут участие сразу 11 (!) украинских команд. А именно речь идет о таких коллективах как: Zhytomyr Socks, Lazer Cats, B8, Passion UA, The Witchers, ESC, IKLA, Cossacks, PEREVZUVOCHNA и ENEЇDA.

Матчи первой квалификации состоятся в период с 8-го по 9-е января. Во время этого ивента будут разыграны 4 слота на закрытую квалификацию.

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Источник:
Challenger Mode
Опубликовал: Владислав Личик
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