11 украинских команд участвуют в закрытой квалификации к RMR турниру

В период с 17-го по 24-е марта в столице Дании (Копенгагене) пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen 2024.

В преддверии этого события пройдет отбор в европейский RMR турнир.

В квалификации примут участие сразу 11 (!) украинских команд. А именно речь идет о таких коллективах как: Zhytomyr Socks, Lazer Cats, B8, Passion UA, The Witchers, ESC, IKLA, Cossacks, PEREVZUVOCHNA и ENEЇDA.

Матчи первой квалификации состоятся в период с 8-го по 9-е января. Во время этого ивента будут разыграны 4 слота на закрытую квалификацию.