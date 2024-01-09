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Украинец s1mple стал 7-м в рейтинге лучших игроков за прошлый год
Александр 8-й раз подряд попал в подобный рейтинг от HLTV
HTLV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.
Семерку лучших в рейтинге открыл легендарный украинский игрок Александр "S1mple" Костылев. Напомним, в октябре исполнитель взял паузу в игровой карьере и ушел в инактив состава Natus Vincere. На позиции снайпера "рожденных побеждать" Александра заменил другой украинец - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов.
Костылев 8-й раз подряд вошел в подобный ТОП. Лучший результат по этому показателю лишь у Николы "dev1ce" Ридца из Astralis.
Примечательно, что украинский снайпер в разные годы трижды становился лидером этого рейтинга.
Статистика Александра Костылева за 2023-й год:
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