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S1mple о своем месте в ТОПе от HLTV: Ноль официальных игр в CS2 - седьмое место

Counter-Strike
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Как всегда, саркастично

S1mple о своем месте в ТОПе от HLTV: Ноль официальных игр в CS2 - седьмое место

HLTV

Новина українською

Украинский киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев отреагировал на свою 7-ю позицию в рейтинге HLTV лучших игроков в CS по итогам прошлого года.

"Ноль официальных игр в CS2 - седьмое место. Я бы поменялся местами с frozen (прим. - речь идет о Давиде Чернянском из коллектива FaZe, который занял 12-е место в этом рейтинге), он больше этого заслуживает.

Если ты не №1, то все остальное не имеет значения", - написал Александр в X (бывший Twitter).

Примечательно, что новая версия дисциплины, а именно CS2 вышла в глобальное тестирование в начале сентября. И сам Александр на профессиональном уровне не провел ни одной официальной игры в новой части Counter-Strike.

В свою очередь S1mple в свое время трижды становился победителем данного рейтинга от HLTV, то есть признавался три раза лучшим игроком мира.

Напомним, в октябре Костылев взял паузу в игровой карьере и ушел в инактив состава Natus Vincere. На позиции снайпера "рожденных побеждать" Александра заменил другой украинец - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов.

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Источник:
Twitter Костылева
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