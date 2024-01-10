Monte открыли свой новый склад по CS2

Украинская киберспортивная организация Monte анонсировала свой новый состав. В частности, речь идет о новом ростере в дисциплине CS2. Коллектив будет иметь название - Monte Old.

Monte Old начнут свои выступления на профессиональной арене со второй квалификации к европейскому RMR турниру (перед мейджором - PGL CS2 Major Copenhagen 2024).

Примечательно, что новый состав будет состоять из персонала организации.