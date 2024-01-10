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Monte открыли свой новый склад по CS2
Ростер будет состоять из персонала украинской организации
MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация Monte анонсировала свой новый состав. В частности, речь идет о новом ростере в дисциплине CS2. Коллектив будет иметь название - Monte Old.
Monte Old начнут свои выступления на профессиональной арене со второй квалификации к европейскому RMR турниру (перед мейджором - PGL CS2 Major Copenhagen 2024).
Примечательно, что новый состав будет состоять из персонала организации.
"Нас не взяли в Monte GEN (прим. - молодежный состав Monte) из-за преклонного возраста. Но мы не сдаемся и идем к своей цели! Первая цель - взять хотя бы 2 раунда. Готовьте ЩИТЫ ЗА MONTE OLD!", - иронично прокомментировали данное событие в телеграм-канале организации.
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