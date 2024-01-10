S1mple: Когда смотрю матчи по CS2, то я думаю о возвращении

Украинский киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев подвел итоги прошедшего года на профессиональной арене.

"2023-й год был запутанным. Как будто ничего хорошего или плохого не было. Я как будто двигался за потоком, который невозможно контролировать. Конечно, я не в восторге от этого, поэтому трудно найти положительные стороны.

Я работаю над своим здоровьем и документами. Я уделяю больше времени себе, и это мне нравится. Конечно, когда смотрю игры, то я думаю о возвращении (прим. - на профессиональную сцену). Однако всему свое время - увидим, что будет дальше.