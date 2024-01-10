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S1mple: Когда смотрю матчи по CS2, то я думаю о возвращении
Александр прокомментировал свое 7-е место в рейтинге лучших за год
HTLV
Украинский киберспортсмен Александр "S1mple" Костылев подвел итоги прошедшего года на профессиональной арене.
"2023-й год был запутанным. Как будто ничего хорошего или плохого не было. Я как будто двигался за потоком, который невозможно контролировать. Конечно, я не в восторге от этого, поэтому трудно найти положительные стороны.
Я работаю над своим здоровьем и документами. Я уделяю больше времени себе, и это мне нравится. Конечно, когда смотрю игры, то я думаю о возвращении (прим. - на профессиональную сцену). Однако всему свое время - увидим, что будет дальше.
Как я уже говорил, если вы хотите стать профессиональным игроком в CS2, вам придется подождать 3 месяца. Они почти прошли (шутит). С момента выхода новой части игры Valve сделали CS2 намного лучше. Однако впереди еще много работы. Античит, баги, тикрейт и так далее. Это ненормально играть в игру, когда у тебя дома пинг 20-30, а на турнире - 5", - рассказал Костылев для портала HLTV.
Напомним, в октябре s1mple объявил, что взял паузу в игровой карьере и ушел в инактив Natus Vincere.
В нынешнем ТОП-20 лучших игроков за календарный год от HLTV украинец занял
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