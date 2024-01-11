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Игрок Team Viltality стал 5-м среди лучших в 2023-м году

Counter-Strike
Обновлено

Речь идет о Лотане "Spinx" Гилади

Игрок Team Viltality стал 5-м среди лучших в 2023-м году

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.

Пятерку сильнейших исполнителей прошлого года открыл игрок Team Vitality Лотан "Spinx" Гилади. В составе Vitality представитель Израиля принял участие в 14 LAN-турнирах в предшествующем сезоне. В частности, Гилади стал победителем трех из них, включая мейджор - BLAST.tv Paris Major 2023.

Рейтинг Лотана за прошлый год составил 1,17.

Статистика Spinx за 2023-й год:

Игрок Team Viltality стал 5-м среди лучших в 2023-м году - изображение 1

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Источник:
HLTV
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