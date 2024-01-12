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Директор Monte: Мы вышли в ноль и получили прибыль за счет мейджора
Дмитрий Вовк - о финансовых делах украинской организации
Генеральный директор киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк рассказал о финансовых делах клуба.
"Мы вышли в ноль и получили прибыль за счет мейджора.
Глядя на то, как себя финансово чувствуют другие организации, я доволен, у нас все хорошо в этом плане", - рассказал Вовк в интервью для портала Players.
Напомним, в мае 2023-го ркоу Monte дошли до стадии 1/4 на мейджоре по CS:GO в Париже (BLAST.tv Paris Major).
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Источник:Players
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