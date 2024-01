NaVi получили прямое приглашение на IEM Dallas 2024

Киберспортивная организация ESL объявила о первых участниках IEM Dallas 2024. Турнир пройдет с 27-го мая по 2-е июня. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В частности, украинская команда Natus Vincere получила прямое приглашение на турнир. Помимо "рожденных побеждать", на данный момент, были приглашены еще шесть коллективов. Речь идет о таких командах: MOUZ, Complexity, FaZe Clan, Team Vitality и BIG.

Остальные 10 участников станут известны позже.

THE FIRST 6 TEAMS INVITED TO #IEM DALLAS 2024 ????????????@FaZeClan @TeamVitality @mousesports @Complexity @natusvincere@BIGCLANgg



