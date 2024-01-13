Игрок G2 открыл четверку лучших за 2023-й год

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.

В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.

Четверку лучших открыл игрок G2 - Илья "m0NESY" Осипов. 18-летний россиянин в прошлом году выиграл IEM Cologne и IEM Katowice. Общий рейтинг m0NESY за 2023-й год составил 1,19.

Уже сегодня, то есть 13-го января станет известна тройка лучших игроков в дисциплине Counter-Strike за прошлый год. Имена будут оглашены на церемонии HLTV Award Show 2023, которая пройдет в Сербии.

Напомним, экс-снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев занял 7-ю позицию в данном рейтинге. Украинец трижды признавался игроком года по версии HLTV.

Статистика m0NESY за 2023-й год: