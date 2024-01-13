Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок G2 открыл четверку лучших за 2023-й год
Россиянин - Илья "m0NESY" Осипов
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги года в дисциплине Counter-Strike.
В период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публикует одного из игроков из ТОП-20 по итогам 2023-го года.
Четверку лучших открыл игрок G2 - Илья "m0NESY" Осипов. 18-летний россиянин в прошлом году выиграл IEM Cologne и IEM Katowice. Общий рейтинг m0NESY за 2023-й год составил 1,19.
Уже сегодня, то есть 13-го января станет известна тройка лучших игроков в дисциплине Counter-Strike за прошлый год. Имена будут оглашены на церемонии HLTV Award Show 2023, которая пройдет в Сербии.
Напомним, экс-снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев занял
Статистика m0NESY за 2023-й год:
Популярное сейчас
- Руководство Реала недовольно игрой Кепы в матче с Атлетико и донесло свою позицию Анчелотти
- Сырский: Наступление российской армии терпит неудачу
- Мать Мбаппе - о продлении контракта с ПСЖ в 2022-м: Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их
- Украинец s1mple стал 7-м в рейтинге лучших игроков за прошлый год
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО