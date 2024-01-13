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Monte распустили свой состав по СЅ через два дня после создания
Сменили две позиции после поражения на квалификации к RMR
MONTE GANG
На днях, а именно 10-го января украинская киберспортивная организация Monte объявила о создании
Однако, уже через два дня, а именно после поражения во второй открытой квалификации к европейскому турниру RMR организация решила изменить состав.
Таким образом, новый ростер Monte OLD будет выглядеть следующим образом:
- Slaxer
- FAVBETMAN
- dance__
- des1gnerEZ
- Cast1elEZ
То есть команду покинули RedJacket и JustDance.
Новый состав будет выступать под тегом - MONTEDOL.
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