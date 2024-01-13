Monte распустили свой состав по СЅ через два дня после создания

На днях, а именно 10-го января украинская киберспортивная организация Monte объявила о создании нового состава по дисциплине CS2. Речь идет о ростере под названием Monte Old, который был сформирован из персонала команды.

Однако, уже через два дня, а именно после поражения во второй открытой квалификации к европейскому турниру RMR организация решила изменить состав.

Таким образом, новый ростер Monte OLD будет выглядеть следующим образом:

Slaxer

FAVBETMAN

dance__

des1gnerEZ

Cast1elEZ

То есть команду покинули RedJacket и JustDance.

Новый состав будет выступать под тегом - MONTEDOL.