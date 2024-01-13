Evil Geniuses закрыли свое подразделение в дисциплине Counter-Strike

Американская киберспортивная организация Evil Geniuses сообщила, что официально закрыла свой ростер в дисциплине Counter-Strike.

"В 2024 году Evil Geniuses покинут профессиональную сцену в дисциплине Counter-Strike. Мы чрезвычайно благодарны за наследие, которое мы создали в Counter-Strike в течение последних двух десятилетий, от многочисленных трофеев до невероятных игроков, которые отстаивают наше имя.

В прошлом году у нас была удивительная группа игроков, тренеров и персонал, которые выдержали долгие дни путешествий и последовательные турниры как онлайн, так и офлайн. Эти люди всегда приходили на каждую тренировку и встречали каждый игровой день с улыбкой, и с готовностью к соревнованиям.

Мы будем наблюдать за ними в их дальнейшей карьере и продолжать поддерживать их, как фанаты. Пока что мы прощаемся, мы будем следить за сценой CS и надеемся снова приобщиться к этому виду спорта в будущем", - сообщил официальный профиль EG в X (бывший Twitter).