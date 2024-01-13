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Evil Geniuses закрыли свое подразделение в дисциплине Counter-Strike
Серьезная потеря на мировом уровне
HTLV
Американская киберспортивная организация Evil Geniuses сообщила, что официально закрыла свой ростер в дисциплине Counter-Strike.
"В 2024 году Evil Geniuses покинут профессиональную сцену в дисциплине Counter-Strike. Мы чрезвычайно благодарны за наследие, которое мы создали в Counter-Strike в течение последних двух десятилетий, от многочисленных трофеев до невероятных игроков, которые отстаивают наше имя.
В прошлом году у нас была удивительная группа игроков, тренеров и персонал, которые выдержали долгие дни путешествий и последовательные турниры как онлайн, так и офлайн. Эти люди всегда приходили на каждую тренировку и встречали каждый игровой день с улыбкой, и с готовностью к соревнованиям.
Мы будем наблюдать за ними в их дальнейшей карьере и продолжать поддерживать их, как фанаты. Пока что мы прощаемся, мы будем следить за сценой CS и надеемся снова приобщиться к этому виду спорта в будущем", - сообщил официальный профиль EG в X (бывший Twitter).
In 2024, Evil Geniuses will exit the Counter-Strike scene.— Evil Geniuses CS (@EGCSGO) January 12, 2024
From multiple trophy lifts to incredible players championing our name, we are extremely grateful for the legacy we built in Counter-Strike over the last two decades.
This past year, we had an amazing group of players, …
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